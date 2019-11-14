Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии

По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок. Однако многочисленные иски "Нафтогаза" к "Газпрому" лишь обостряют ситуацию.

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", — заявил Путин журналистам, говоря о переговорном процессе с Киевом по голубому топливу.

Путин также назвал заявления украинской стороны о том, что Киев закупает газ по реверсу, "полной чушью". Он сравнил эту ситуацию с "сапогами всмятку".

"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую", — пояснил президент.

Споры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По первому иску суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.

В итоге был произведен зачет встречных требований, поэтому российская сторона осталась должна 2,56 миллиарда долларов. Однако "Газпром" оспорил это решение.

Кроме того, летом 2018 года украинская компания начала новый арбитраж и потребовала от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.

Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Москве и Киеву необходимо обнулить взаимные претензии по газовым спорам. Он напомнил, что "Газпром" не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании. По словам Путина, необходимо "избавиться от абсурда".