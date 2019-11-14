Путин рассказал о поставках С-400 Индии

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Вопрос поставок российских зенитно-ракетных систем Вопрос поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идет по плану, в ходе переговоров на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди не просил его ускорять, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается поставок С-400, все идет по плану, индийский коллега не просил здесь что-то ускорять. Все идет нормально", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он заявил, что Индия - суверенное государство, которое дорожит своим суверенитетом, и несмотря ни на какое давление извне придерживается всех взятых на себя обязательств - так же, как и Россия.

"Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях", - добавил российский лидер.