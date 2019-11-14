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РИА Новости

Путин рассказал о поставках С-400 Индии

22:14 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Вопрос поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идет по плану, в ходе переговоров на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди не просил его ускорять, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается поставок С-400, все идет по плану, индийский коллега не просил здесь что-то ускорять. Все идет нормально", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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Он заявил, что Индия - суверенное государство, которое дорожит своим суверенитетом, и несмотря ни на какое давление извне придерживается всех взятых на себя обязательств - так же, как и Россия.
"Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях", - добавил российский лидер.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки Индии российских ЗРС С-400 "Триумф" завершатся к апрелю 2023 года.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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Саммит БРИКС в БразилииНарендра МодиБРИКСС-400 «Триумф»РособоронэкспортВладимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
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