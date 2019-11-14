Путин рассказал о поставках С-400 Индии

"Что касается поставок С-400, все идет по плану, индийский коллега не просил здесь что-то ускорять. Все идет нормально", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
13 ноября, 07:33Межгосударственные отношения России и Индии
Он заявил, что Индия - суверенное государство, которое дорожит своим суверенитетом, и несмотря ни на какое давление извне придерживается всех взятых на себя обязательств - так же, как и Россия.
"Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях", - добавил российский лидер.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки Индии российских ЗРС С-400 "Триумф" завершатся к апрелю 2023 года.