Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия

"Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района. По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии", - сказал Сопотов, слова которого приводятся в сообщении.