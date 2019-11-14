Митингующие в Тбилиси оппозиционеры установили палатки у здания парламента

Представители оппозиционных движений перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против отказа грузинского парламента принять конституционные поправки по изменению избирательной системы

ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Представители оппозиции, митингующие в центре Представители оппозиции, митингующие в центре Тбилиси , установили несколько палаток у здания парламента в знак того, что не собираются расходиться, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. В четверг лидеры всех оппозиционных сил провели консультации, они намерены разработать схему для победы над председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили на выборах.

"Это знак того, что мы не собираемся расходиться до выполнения требований, в частности, до назначения внеочередных выборов и отставки правительства", - заявил Бесо Брегвадзе - один из участников митинга.

Часть митингующих уже покинула проспект Руставели, ожидается, что они вновь соберутся в пятницу вечером. При этом многие все еще остаются на акции протеста, проспект Руставели все еще перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.

Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесением соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство переносило голосование. В правящей партии ранее категорически исключили назначение досрочных выборов