Еврокомиссия начала разбирательство против Британии

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия начала разбирательство в отношении Великобритании за то, что страна не представила вовремя своего кандидата в новый состав коллегии еврокомиссаров, говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия в начале ноября попросила страну сделать это оперативно, чтобы Европарламент успел проголосовать по новому составу руководства ЕК до конца месяца. Таким образом, обновленная коллегия еврокомиссаров смогла бы приступить к работе в декабре.

"Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.

ЕК отмечает, что страна не сделала этого из-за приближающихся выборов в стране.

Однако тем самым Соединённое Королевство нарушает свои обязательства как страны, пока остающейся членом Евросоюза, считает ЕК. Теперь Британия должна до 22 ноября дать ответ на сложившуюся ситуацию.

Коллегия еврокомиссаров представляет собой высший орган управления Еврокомиссии, в который входят по одному представителю от каждой страны ЕС. Изначально новый состав коллегии должен был приступить к работе с 1 ноября на пять лет. Однако ввиду ряда проблем, не связанных с Великобританией, он может заработать не ранее 1 декабря, если все представленные странами союза кандидаты пройдут утверждение Европарламентом.