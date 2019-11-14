Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-11-14T21:42Z
https://ria.ru/20191114/1560954759.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149433/35/1494333573_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_4eca733e68544d82c33f3da7bb6ade2b.jpg
РИА Новости

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

21:42 14.11.2019
31959
© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в фотобанкНа таможенно-пропускном пункте "Красное" на границе с Белоруссией
На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией
© РИА Новости / Юрий Пирогов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе России и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Парламентарий напомнил, что этот участок границы открыт только для граждан Союзного государства и там действует особая пограничная зона.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
Вчера, 13:36Союзное государство
Лукашенко заявил, что Белоруссия – не гиря на ногах России
"Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, – но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей", – объяснил сенатор каналу "360".
Джабаров отметил, что если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы. Он предложил пересмотреть этот вопрос при продлении действия договора.
Сенатор подчеркнул, что Лукашенко вправе требовать изменения документов о границах, но работать над ним будут МИД и пограничные службы обоих государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12 ноября, 16:32
Лукашенко о членстве Белоруссии в Совете Европы: "Не примете — потерпим"
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию страны. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать границу с Латвией.
Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ. По его мнению, проблемы с пропуском иностранцев на российско-белорусской границе негативно сказывается на транзитном статусе страны.
Флаги России и Белоруссии на мотоцикле в Минске
6 ноября, 10:01Сказано в эфире
"Игра вдолгую". Кто хочет помешать интеграции России и БелоруссииНа Западе обеспокоены интеграцией России и Белоруссии, пишут американские СМИ. К чему это беспокойство приведет, предположил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов.
621483621
Обсудить 6
Союзное государствоВладимир ДжабаровАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Белорусские мидии и креветки - это ещё терпимо, но белорусские паспорта ЕС - это уже слишком.
14 ноября, 22:00
iivanaivazovscky
1710000
Это разумно.
14 ноября, 22:11
Nebannij Den
300018
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
00:22Постпред России в ОБСЕ прокомментировал процесс разведения сил в Донбассе
00:20Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы
Лента новостейМолния