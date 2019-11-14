В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

На таможенно-пропускном пункте "Красное" на границе с Белоруссией

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сенатор Сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе России и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко

Парламентарий напомнил, что этот участок границы открыт только для граждан Союзного государства и там действует особая пограничная зона.

"Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, – но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей", – объяснил сенатор каналу "360".

Джабаров отметил, что если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы. Он предложил пересмотреть этот вопрос при продлении действия договора.

Сенатор подчеркнул, что Лукашенко вправе требовать изменения документов о границах, но работать над ним будут МИД и пограничные службы обоих государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию страны. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать границу с Латвией.