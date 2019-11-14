"Щенок-единорог" с хвостом на лбу стал звездой соцсетей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В американском штате В американском штате Миссури спасли бездомного щенка с хвостом, растущим на лбу. Об этом рассказали сотрудники зоозащитной организации Mac's Mission

Двухмесячного щенка нашли в сельской местности несколько дней назад. Из-за сильных холодов он мог замерзнуть насмерть.

Спасатели из Mac's Mission назвали собаку Нарвалом – в честь морских млекопитающих, имеющих длинный бивень. Сотрудники организации разместили несколько постов с фотографиями необычного щенка, которые набрали тысячи лайков и репостов.

"Я знала, что единороги существуют! Мы просто искали их не там, где надо!" — написала Nicole Krebs Mueller.

"Вот бы он мог вертеть хвостом, который на лице! Как же я хочу щенка-единорога!" — поделилась Britney Royl.

"Нарвал очень красивый щенок! Надеюсь, ему сохранят этот хвост, если это не создаст проблем для здоровья. Он особенный, надеюсь, он попадет в руки к особенному человеку", — пишет Lynn Moorman-Irvin.