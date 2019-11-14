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РИА Новости

"Щенок-единорог" с хвостом на лбу стал звездой соцсетей

21:38 14.11.2019
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© Фото : приют Mac the pitbullЩенок с хвостом на морде
Щенок с хвостом на морде
© Фото : приют Mac the pitbull
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В американском штате Миссури спасли бездомного щенка с хвостом, растущим на лбу. Об этом рассказали сотрудники зоозащитной организации Mac's Mission.
Двухмесячного щенка нашли в сельской местности несколько дней назад. Из-за сильных холодов он мог замерзнуть насмерть.
Спасатели из Mac's Mission назвали собаку Нарвалом – в честь морских млекопитающих, имеющих длинный бивень. Сотрудники организации разместили несколько постов с фотографиями необычного щенка, которые набрали тысячи лайков и репостов.
"Я знала, что единороги существуют! Мы просто искали их не там, где надо!" — написала Nicole Krebs Mueller.
"Вот бы он мог вертеть хвостом, который на лице! Как же я хочу щенка-единорога!" — поделилась Britney Royl.
"Нарвал очень красивый щенок! Надеюсь, ему сохранят этот хвост, если это не создаст проблем для здоровья. Он особенный, надеюсь, он попадет в руки к особенному человеку", — пишет Lynn Moorman-Irvin.
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Ветеринары осмотрели животное и выяснили, что хвост на его морде не связан с внутренними органами и не выполняет какую-либо функцию, но и удалять его также не стали. Однако спасшие Нарвала сотрудники зоозащитной организации не спешат искать ему хозяев, потому что пока он нуждается в наблюдении специалистов.
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МиссуриСШАВ мире
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