ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии, сообщили в больнице Henry Mayo.
"Одна женщина скончалась, двое мужчин находятся в критическом состоянии, еще один мужчина в хорошем состоянии", - говорится в сообщении больницы в Twitter.
Authorities captured a suspect, described as a 15-year-old boy, in a shooting that injured at least five people at Saugus High School in Santa Clarita.https://t.co/q0UIViuJJz— Los Angeles Times (@latimes) 14 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, в результате чего по меньшей мере шесть человек получили ранения. Шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева сообщил, что подозреваемого в стрельбе задержали, он доставлен в местную больницу.