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РИА Новости

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

21:32 14.11.2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии, сообщили в больнице Henry Mayo.
"Одна женщина скончалась, двое мужчин находятся в критическом состоянии, еще один мужчина в хорошем состоянии", - говорится в сообщении больницы в Twitter.
Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, в результате чего по меньшей мере шесть человек получили ранения. Шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева сообщил, что подозреваемого в стрельбе задержали, он доставлен в местную больницу.
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