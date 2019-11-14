Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

"Одна женщина скончалась, двое мужчин находятся в критическом состоянии, еще один мужчина в хорошем состоянии", - говорится в сообщении больницы в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, в результате чего по меньшей мере шесть человек получили ранения. Шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева сообщил, что подозреваемого в стрельбе задержали, он доставлен в местную больницу.