Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о "розовой" зиме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет сравнительно теплой. По его словам, она будет более холодной, чем в прошлом году.

Он отметил, что в некоторых регионах страны уже "трещат морозы".

"И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой", — сказал Миллер, комментируя итоги заседания правления.

"Но это "в среднем по больнице". А по факту погода любит преподносить сюрпризы", — добавил он.

Миллер привел в пример "русскую зиму" в Европе в марте 2018 года. По его словам, она запомнилась надолго, так как всем было впору надевать тулупы.

При этом топ-менеджер отметил, что "Газпром" провел масштабную работу по подготовке производственных мощностей к предстоящему сезону.