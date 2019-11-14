Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о "розовой" зиме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет сравнительно теплой. По его словам, она будет более холодной, чем в прошлом году.
Он отметил, что в некоторых регионах страны уже "трещат морозы".
"И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой", — сказал Миллер, комментируя итоги заседания правления.
"Но это "в среднем по больнице". А по факту погода любит преподносить сюрпризы", — добавил он.
Миллер привел в пример "русскую зиму" в Европе в марте 2018 года. По его словам, она запомнилась надолго, так как всем было впору надевать тулупы.
25 сентября, 14:14Молдавия готовится к тому, что зимой может остаться без российского газа
При этом топ-менеджер отметил, что "Газпром" провел масштабную работу по подготовке производственных мощностей к предстоящему сезону.
"Мы к зиме готовы и к пиковым нагрузкам тоже", — подчеркнул он.