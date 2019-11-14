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РИА Новости

Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о "розовой" зиме

21:31 14.11.2019 (обновлено: 22:49 14.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет сравнительно теплой. По его словам, она будет более холодной, чем в прошлом году.
Он отметил, что в некоторых регионах страны уже "трещат морозы".
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"И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой", — сказал Миллер, комментируя итоги заседания правления.

"Но это "в среднем по больнице". А по факту погода любит преподносить сюрпризы", — добавил он.

Миллер привел в пример "русскую зиму" в Европе в марте 2018 года. По его словам, она запомнилась надолго, так как всем было впору надевать тулупы.
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При этом топ-менеджер отметил, что "Газпром" провел масштабную работу по подготовке производственных мощностей к предстоящему сезону.
"Мы к зиме готовы и к пиковым нагрузкам тоже", — подчеркнул он.
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Алексей МиллерГазпромЕвропаЭкономика
Популярные комментарии
и он прав: чтобы не предсказывали синоптики-это только прогнозы, а действительность ВСЕГДА разбивает все прогнозы делающиеся на основании таких ничтожных фактов, какими оперируют синоптики накануне предстоящей зимы-это же просто гадание на кофейной гуще, количество влияющих на прогноз факторов невозможно учесть и расчитать даже самым мощным компьютером в мире, не говоря уже о том, что для этого на несколько порядков больше надо метеостанций снимающих показания в конкретных точках мира. Не, это фантастика и при этом не научная.
14 ноября, 22:11
otakuwell
1001005
Главное одно,что Газпром к зиме готов.
14 ноября, 22:06
vpoz47
190101
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