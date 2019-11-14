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РИА Новости

"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"

21:24 14.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди"
Кадр из мультипликационного фильма Ну, погоди
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!", первая серия выйдет летом 2020 года, заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
"Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!", - сказала журналистам Слащева в рамках Петербургского культурного форума.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
10 октября, 13:06Культура
"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни
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КультураОбществоНу, погоди!Юлиана СлащеваСоюзмультфильм
Популярные комментарии
Не надо! Нам «Простоквашино» хватило. Не портите нам детство а детям психику. Я все. Спасибо.
15 ноября, 00:18
Andrey Bodrey
800002
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