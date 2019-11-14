Россия призвала выполнять обязательства по Конвенции о "негуманном" оружии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия призывает все государства выполнять свои финансовые обязательства в рамках Конвенции о "негуманном" оружии (КНО) и платить ежегодные взносы вовремя и в полном объёме, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

"Российская Федерация обеспокоена ситуацией вокруг финансирования деятельности в рамках КНО. Призываем все государства выполнять свои финансовые обязательства в рамках Конвенции и платить ежегодные взносы вовремя и в полном объёме", - заявил он, выступая на Совещании государств-участников Конвенции о "негуманном" оружии в Женеве.

"Российская Федерация подтверждает свою неизменную приверженность обязательствам по Конвенции о "негуманном" оружии (КНО) и выступает за полное осуществление её положений. Призываем эффективнее задействовать уникальный разоруженческий потенциал Конвенции, обеспечивающей путём принятия консенсусных решений баланс между гуманитарными озабоченностями и законными интересами национальной безопасности. Поддержание такого баланса особенно актуально и востребовано на фоне усиливающихся нелегитимных попыток отдельных стран и представителей гражданского общества использовать гуманитарные озабоченности (зачастую надуманные) в качестве абсолютного императива для введения ограничительно-запретительных норм в отношении конкретных видов обычных вооружений", - подчеркнул он.