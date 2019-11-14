Российского посла вызвали в МИД Чехии

ПРАГА, 14 ноя — РИА Новости. Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.

В связи с тем, что глава МИД Томаш Петршичек находится в зарубежной поездке, с послом встретился замминистра Мартин Повейшил. Он попросил дипломата объяснить, почему "в целом успешная" организация стала считаться в России нежелательной.

При этом в министерстве заявили, что "Человек в беде" — значительная и общепризнанная организация, которая более чем в 50 странах занимается деятельностью, связанной с образованием, правами человека и другими гуманитарными вопросами.

В свою очередь, глава чешского МИД Петршичек высказался этому по поводу в твиттере