Российского посла вызвали в МИД Чехии

ПРАГА, 14 ноя — РИА Новости. Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
В связи с тем, что глава МИД Томаш Петршичек находится в зарубежной поездке, с послом встретился замминистра Мартин Повейшил. Он попросил дипломата объяснить, почему "в целом успешная" организация стала считаться в России нежелательной.
При этом в министерстве заявили, что "Человек в беде" — значительная и общепризнанная организация, которая более чем в 50 странах занимается деятельностью, связанной с образованием, правами человека и другими гуманитарными вопросами.
В свою очередь, глава чешского МИД Петршичек высказался этому по поводу в твиттере.
"Ситуация вокруг (организации. — Прим. ред.) "Человек в беде" требует быстрой реакции. Российский посол был приглашен в МИД Чехии уже сегодня. Я не хотел, чтобы все откладывалось до моего возвращения из-за рубежа. Поэтому вместо меня во встрече участвовал замминистра Повейшил. Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе на международном уровне", — написал глава чешской дипломатии.