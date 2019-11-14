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РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Чехии

21:08 14.11.2019 (обновлено: 21:20 14.11.2019)
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CC BY-SA 3.0 IGO / Picasa / Černínský palácЗдание Министерства иностранных дел Чехиии
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
CC BY-SA 3.0 IGO / Picasa / Černínský palác
ПРАГА, 14 ноя — РИА Новости. Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
В связи с тем, что глава МИД Томаш Петршичек находится в зарубежной поездке, с послом встретился замминистра Мартин Повейшил. Он попросил дипломата объяснить, почему "в целом успешная" организация стала считаться в России нежелательной.
Здание Генеральной прокуратуры России
4 сентября, 17:09
За полгода в России открыли 199 дел за участие в нежелательных организациях
При этом в министерстве заявили, что "Человек в беде" — значительная и общепризнанная организация, которая более чем в 50 странах занимается деятельностью, связанной с образованием, правами человека и другими гуманитарными вопросами.
В свою очередь, глава чешского МИД Петршичек высказался этому по поводу в твиттере.
"Ситуация вокруг (организации. — Прим. ред.) "Человек в беде" требует быстрой реакции. Российский посол был приглашен в МИД Чехии уже сегодня. Я не хотел, чтобы все откладывалось до моего возвращения из-за рубежа. Поэтому вместо меня во встрече участвовал замминистра Повейшил. Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе на международном уровне", — написал глава чешской дипломатии.
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МИД ЧехииЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Значит не всё так "замечательно" с этой организацией! Значит занимается совсем не тем, о чём официально декларирует!
14 ноября, 21:21
Рia-uberite Моде-ра
52000040
Шипёны под личиной иностранных гумантитарных организаций, вербующих российских асоциальных граждан, зависимых от алкоголя, наркотиков. Тем бы лишь дали денег на бутылку или дозу.
14 ноября, 21:45
ppresupposing
23000115
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