БРИКС призвала все юрисдикции принять конвенцию о помощи по налоговым делам

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Лидеры стран БРИКС призывают все юрисдикции ратифицировать многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, сказано в итоговой декларации саммита, прошедшего в Бразилии

"Мы приветствуем недавние успехи в области обеспечения прозрачности налогообложения, в том числе прогресс в сфере автоматизированного обмена информацией в целях налогообложения. Мы призываем все юрисдикции подписать и ратифицировать многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам", - говорится в декларации по итогам XI саммита государств БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

В документе указано, что стороны также обязуются активизировать усилия по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также продолжить обмен опытом, передовыми практиками и кадрами в этой сфере.

"Мы отмечаем стабильную поддержку налоговыми органами стран БРИКС выполнения мировых стандартов прозрачности и обмена информацией, а также минимальных стандартов противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS). Мы по-прежнему привержены решению проблем в области налогообложения, возникающих в связи с цифровизацией экономики", - говорится в тексте декларации.