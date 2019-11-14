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РИА Новости

БРИКС призвала все юрисдикции принять конвенцию о помощи по налоговым делам

20:58 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призывают все юрисдикции ратифицировать многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, сказано в итоговой декларации саммита, прошедшего в Бразилии.
"Мы приветствуем недавние успехи в области обеспечения прозрачности налогообложения, в том числе прогресс в сфере автоматизированного обмена информацией в целях налогообложения. Мы призываем все юрисдикции подписать и ратифицировать многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам", - говорится в декларации по итогам XI саммита государств БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.
В документе указано, что стороны также обязуются активизировать усилия по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также продолжить обмен опытом, передовыми практиками и кадрами в этой сфере.
"Мы отмечаем стабильную поддержку налоговыми органами стран БРИКС выполнения мировых стандартов прозрачности и обмена информацией, а также минимальных стандартов противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS). Мы по-прежнему привержены решению проблем в области налогообложения, возникающих в связи с цифровизацией экономики", - говорится в тексте декларации.
Как отмечено в документе, участники БРИКС поддерживают усилия по увеличению объемов торговли и признают, что "такая практика, как занижение сумм в счетах-фактурах, негативно отражается на торгово-промышленной политике и сборе налогов, и должна быть устранена".
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