ООН направила в Боливию своего представителя для мирного урегулирования

ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш направляет в четверг в Боливию своего представителя для содействия мирному разрешению кризиса в стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик

"Генеральный секретарь попросил господина Жана Арно начать взаимодействовать в качестве своего личного посланника со всеми сторонами в Боливии и предложить помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса", - сказал Дюжаррик.

По его словам, мирное решение предполагает в том числе проведение транспарентных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов.

"Господин Арно сегодня отправится в Боливию", - добавил Дюжаррик.

На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.