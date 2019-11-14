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РИА Новости

ООН направила в Боливию своего представителя для мирного урегулирования

20:53 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш направляет в четверг в Боливию своего представителя для содействия мирному разрешению кризиса в стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь попросил господина Жана Арно начать взаимодействовать в качестве своего личного посланника со всеми сторонами в Боливии и предложить помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса", - сказал Дюжаррик.
По его словам, мирное решение предполагает в том числе проведение транспарентных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов.
"Господин Арно сегодня отправится в Боливию", - добавил Дюжаррик.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикЭво МоралесБоливияООНВ мире
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