В Гонконге умер мужчина, пострадавший при атаке демонстрантов, сообщили СМИ

По ее данным, мужчину, который работал уборщиком, ударили кирпичом по голове в ходе столкновений между проправительственными и антиправительственными протестующими. Сообщается, что мужчина находился в критическом состоянии, однако к ночи четверга по местному времени скончался.
Правительство предложило помощь семье погибшего.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
13 ноября, 13:50Сказано в эфиреЭксперт рассказал, почему в Гонконге решили создать элитный спецотрядДля борьбы с беспорядками в Гонконге создадут элитный спецотряд, пишут СМИ. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik объяснил, почему эта мера необходима.