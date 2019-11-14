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РИА Новости

В Гонконге умер мужчина, пострадавший при атаке демонстрантов, сообщили СМИ

20:47 14.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Семидесятилетний мужчина скончался от ран, которые он получил в ходе столкновений протестующих в Гонконге, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
По ее данным, мужчину, который работал уборщиком, ударили кирпичом по голове в ходе столкновений между проправительственными и антиправительственными протестующими. Сообщается, что мужчина находился в критическом состоянии, однако к ночи четверга по местному времени скончался.
Правительство предложило помощь семье погибшего.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
Акция протеста в Гонконге
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