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РИА Новости

Мужчину, открывшего огонь в школе в Калифорнии, задержали

20:47 14.11.2019 (обновлено: 20:53 14.11.2019)
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© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
© AP Photo / Reed Saxon
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния, задержан, сообщает шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.
Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, в результате чего по меньшей мере шесть человек получили ранения.
"Обновленная информация о стрельбе в Saugus High: подозреваемый взят под стражу и доставлен в местную больницу", - написал Виллануева в Twitter.
В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что мужчина скончался от огнестрельного ранения.
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