В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом

Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику

"Благодарю правительство США и Дональда Трампа за то, что не стали публично оценивать наше свободное и суверенное решение (предоставить убежище Моралесу - ред.)", - заявил Лопес Обрадор, трансляция выступления доступна в Twitter политика.

По словам президента, Мексика не обязана ни у кого просить позволения и действует согласно конституции страны.

Временный президент Боливии Жанин Аньес, а также главный соперник Моралеса на выборах Карлос Меса осудили действия Мексики и заявили, что Эво Моралесу в статусе беженца не дозволяется совершать политических заявлений и участвовать в политической жизни страны.

Накануне Лопес Обрадор заявил, что Мексика также защитит и примет на территории страны всех людей, получивших убежище в посольстве в Ла-Пасе. По официальной информации на территории посольства Мексики находятся 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность. Экс-президент Эво Моралес, вице-президент и глава сената были эвакуированы в Мексику самолетом воздушных сил.