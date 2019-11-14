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РИА Новости

В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом

20:37 14.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesСвергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
© REUTERS / Luis Cortes
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил в ходе пресс-конференции благодарность правительству США за уважение решения Мексики предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.
"Благодарю правительство США и Дональда Трампа за то, что не стали публично оценивать наше свободное и суверенное решение (предоставить убежище Моралесу - ред.)", - заявил Лопес Обрадор, трансляция выступления доступна в Twitter политика.
По словам президента, Мексика не обязана ни у кого просить позволения и действует согласно конституции страны.
Временный президент Боливии Жанин Аньес, а также главный соперник Моралеса на выборах Карлос Меса осудили действия Мексики и заявили, что Эво Моралесу в статусе беженца не дозволяется совершать политических заявлений и участвовать в политической жизни страны.
Оппозиционный лидер Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
13 ноября, 11:07Сказано в эфире
"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
Накануне Лопес Обрадор заявил, что Мексика также защитит и примет на территории страны всех людей, получивших убежище в посольстве в Ла-Пасе. По официальной информации на территории посольства Мексики находятся 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность. Экс-президент Эво Моралес, вице-президент и глава сената были эвакуированы в Мексику самолетом воздушных сил.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
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"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
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Смена власти в БоливииДональд ТрампАндрес Мануэль Лопес ОбрадорЭво МоралесБоливияМексикаСШАВ мире
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