Владелец автодилера "Рольф" Петров задумался о продаже бизнеса

Вывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.

В июне СК возбудил против Петрова и нескольких руководителей "Рольфа" уголовное дело. Топ-менеджеров обвинили в выводе денег по подложным документам. Следствие считает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров обвинения отрицает.

Также в деле фигурирует директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Его задержали в июне в Москве по обвинению в совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер находится под домашним арестом.