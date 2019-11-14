Владелец автодилера "Рольф" Петров задумался о продаже бизнеса

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.
В июне СК возбудил против Петрова и нескольких руководителей "Рольфа" уголовное дело. Топ-менеджеров обвинили в выводе денег по подложным документам. Следствие считает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров обвинения отрицает.
6 сентября, 15:46Сказано в эфиреКак розыск основателя "Рольфа" отразится на автоконцерне? Мнение экспертаПострадает ли репутация сети автосалонов "Рольф" и качество их работы от разбирательств вокруг основателя компании Сергея Петрова, рассказал радио Sputnik замглавного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов.
Также в деле фигурирует директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Его задержали в июне в Москве по обвинению в совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер находится под домашним арестом.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели Петрова и Кайро из совета директоров, сократили его состав до трех человек и ввели в него главу кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.