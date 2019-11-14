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РИА Новости

Президент Молдавии пообещал продолжить все громкие расследования

20:32 14.11.2019 (обновлено: 20:36 14.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
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КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что начатые ранее громкие дела должны быть продолжены, особенно это касается розыска обвиняемого на родине в отмывании денег экс-главы Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, "за" проголосовали 62 депутата.
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"Все громкие дела должны быть продолжены, Плахотнюк находится в международном розыске — должен быть найден и возвращен домой. Если кто-то думает, что из-за того, что за нас проголосовали демократы, мы будем кого-то прикрывать — то это категорически не так, если мы этого не сделаем, то люди нас не поймут", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova, говоря о приоритетах нового правительства.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
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На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Ранее он был объявлен в международный розыск.
Местонахождение Плахотнюка на сегодняшний день неизвестно. Он покинул страну в начале июня, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, а 30 июля отказался от мандата депутата.

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Владимир ПлахотнюкИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
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