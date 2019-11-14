В ХМАО около 50 кроликов и 13 коз погибли при пожаре

"На момент прибытия пожарных строение размером 10х10 метров было полностью охвачено огнем. По предварительной информации, погибли 50 кроликов и 13 коз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никто из людей не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 10 человек и три единицы техники.