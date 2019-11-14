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РИА Новости

В ХМАО около 50 кроликов и 13 коз погибли при пожаре

20:19 14.11.2019 (обновлено: 20:34 14.11.2019)
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© Фото : МЧС РоссииКролики и козы сгорели при пожаре в городе Урай в Ханты-Мансийском АО. 14 ноября 2019
Кролики и козы сгорели при пожаре в городе Урай в Ханты-Мансийском АО. 14 ноября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 50 кроликов и 13 коз погибли при пожаре в нежилом строении с мансардой в городе Урай в Ханты-Мансийском АО, сообщили в РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На момент прибытия пожарных строение размером 10х10 метров было полностью охвачено огнем. По предварительной информации, погибли 50 кроликов и 13 коз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, никто из людей не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 10 человек и три единицы техники.
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МЧС РФХанты-Мансийский АОРоссияПроисшествия
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