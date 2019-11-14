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РИА Новости

Суд арестовал Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах московскому судье

20:10 14.11.2019 (обновлено: 21:17 14.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах московскому судье Криворучко.
Он останется под стражей до 11 января. Молодого человека обвиняют в угрозе убийством или причинением вреда здоровью судьи. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.
Как ранее сообщил адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил комментарий к одной из записей в твиттере про судью Криворучко, в котором СК увидел угрозу жизни. Пост, а за ним и сообщение Ерзунова разместил у себя на странице знакомый обвиняемого Сергей Половец.
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Сначала полиция задержала Половца, который согласился с обвинением, дал признательные показания и "изобличил Ерзунова в совершении противоправного деяния". Вскоре Ерзунова задержали во Внуково перед вылетом за границу. Половца же отпустили на свободу под подписку о невыезде.
В среду Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого Алексея Вересова. Его обвинили в призывах к экстремизму с помощью интернета. Мужчине грозит до пяти лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его". Адвокат Мансур Гильманов подтвердил, что его подзащитного обвиняют в публичных призывах сжечь судью.
В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлек за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
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Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец во время задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.
За молодого человека — начинающего актера — вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
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