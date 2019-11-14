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РИА Новости

Страны БРИКС призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Ливии

20:07 14.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры БРИКС призвали стороны незамедлительно прекратить боевые действия в Ливии и взаимодействовать с ООН для урегулирования ситуации, говорится в декларации, принятой по итогам XI саммита государств–участников объединения, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы высоко оцениваем усилия Африканского союза (АС) и субрегиональных организаций по решению региональных вопросов и урегулированию конфликтов в интересах мира и безопасности на континенте и вновь заявляем о важности сотрудничества между ООН и АС. Мы настоятельно призываем все стороны незамедлительно прекратить все боевые действия в Ливии и взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций, Комитетом высокого уровня АС по Ливии и соответствующими заинтересованными сторонами в целях обеспечения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования посредством политического процесса, осуществляемого под руководством и при активном участии самих ливийцев", - подчеркнули лидеры стран.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Вчера, 19:49
Лидеры БРИКС призвали согласовать конвенцию по борьбе с терроризмом
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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Страны БРИКС: цифры и фактыЛидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.
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