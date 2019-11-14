Страны БРИКС призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Ливии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры БРИКС призвали стороны незамедлительно прекратить боевые действия в Ливии и взаимодействовать с ООН для урегулирования ситуации, говорится в декларации, принятой по итогам XI саммита государств–участников объединения, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы высоко оцениваем усилия Африканского союза (АС) и субрегиональных организаций по решению региональных вопросов и урегулированию конфликтов в интересах мира и безопасности на континенте и вновь заявляем о важности сотрудничества между ООН и АС. Мы настоятельно призываем все стороны незамедлительно прекратить все боевые действия в Ливии и взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций, Комитетом высокого уровня АС по Ливии и соответствующими заинтересованными сторонами в целях обеспечения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования посредством политического процесса, осуществляемого под руководством и при активном участии самих ливийцев", - подчеркнули лидеры стран.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.