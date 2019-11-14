Страны БРИКС призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Ливии

"Мы высоко оцениваем усилия Африканского союза (АС) и субрегиональных организаций по решению региональных вопросов и урегулированию конфликтов в интересах мира и безопасности на континенте и вновь заявляем о важности сотрудничества между ООН и АС. Мы настоятельно призываем все стороны незамедлительно прекратить все боевые действия в Ливии и взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций, Комитетом высокого уровня АС по Ливии и соответствующими заинтересованными сторонами в целях обеспечения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования посредством политического процесса, осуществляемого под руководством и при активном участии самих ливийцев", - подчеркнули лидеры стран.