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РИА Новости

Лидеры БРИКС призвали решать проблему Корейского полуострова мирным путем

20:00 14.11.2019 (обновлено: 20:03 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. БРИКС выступает за урегулирование ситуации на Корейском полуострове мирным путем при помощи политико-дипломатических средств, говорится в декларации, принятой по итогам XI саммита глав государств объединения, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о своей поддержке урегулирования ситуации на Корейском полуострове мирным путем, при помощи политико-дипломатических средств, а также достижению его полной денуклеаризации. Мы подчеркиваем важность поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - сообщается в документе.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Вчера, 19:49
Лидеры БРИКС призвали согласовать конвенцию по борьбе с терроризмом
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Страны БРИКС: цифры и факты
15 октября 2016, 10:00
Страны БРИКС: цифры и фактыЛидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.
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Саммит БРИКС в БразилииКорейский полуостровБРИКСКНДРВ мире
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