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РИА Новости

Жителя Бурятии осудили на пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

19:58 14.11.2019 (обновлено: 19:59 14.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жителя Бурятии за попытку изнасиловать и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Сочи, сообщает Краснодарский краевой суд.
Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Девочка жила в поселке Магри Лазаревского района Краснодарского края, училась в девятом классе. По предварительным данным, вечером 14 июля она возвращалась с дискотеки, но до дома не добралась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый скрылся и был задержан в Ростове-на-Дону. Обвиняемым в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве стал житель республики Бурятия Тхоров. Также он обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Дело рассматривал Краснодарский краевой суд.
"Исследовав в ходе судебного разбирательства многочисленные допустимые доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого и необходимости постановления обвинительного приговора... Судом Тхорову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых десяти лет в тюрьме. ​Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что суд признал Тхорова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Грабеж", "Попытка неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения", "Кража", "Разбой", "Покушение на изнасилование несовершеннолетней", "Убийство".
Судебный процесс длился больше года. Слушания проходили в закрытом режиме. По информации суда, подсудимому дополнительно было назначено проведение стационарной комплексной экспертизы в институте имени Сербского, по результатам которой он признан вменяемым.
Уточняется, что при постановлении приговора суд учел сведения о личности подсудимого, его характеристики, тот факт, что ранее он уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также то, что преступления были совершены подсудимым во время нахождения им под административным надзором.
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Краснодарский краевой судСочиКраснодарский крайПроисшествия
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