Жителя Бурятии осудили на пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жителя Бурятии за попытку изнасиловать и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Суд приговорил жителя Бурятии за попытку изнасиловать и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Сочи , сообщает Краснодарский краевой суд

Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Девочка жила в поселке Магри Лазаревского района Краснодарского края, училась в девятом классе. По предварительным данным, вечером 14 июля она возвращалась с дискотеки, но до дома не добралась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый скрылся и был задержан в Ростове-на-Дону. Обвиняемым в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве стал житель республики Бурятия Тхоров. Также он обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Дело рассматривал Краснодарский краевой суд.

"Исследовав в ходе судебного разбирательства многочисленные допустимые доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого и необходимости постановления обвинительного приговора... Судом Тхорову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых десяти лет в тюрьме. ​Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд признал Тхорова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Грабеж", "Попытка неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения", "Кража", "Разбой", "Покушение на изнасилование несовершеннолетней", "Убийство".

Судебный процесс длился больше года. Слушания проходили в закрытом режиме. По информации суда, подсудимому дополнительно было назначено проведение стационарной комплексной экспертизы в институте имени Сербского, по результатам которой он признан вменяемым.