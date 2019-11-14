Рядом с очагом землетрясения у берегов Индонезии объявили угрозу цунами

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) сообщил об угрозе цунами после мощного землетрясения у берегов Индонезии.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии. Подземные толчки зафиксированы в 16.17 по времени UTC (19.17 мск). к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 62 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
"Сообщение об угрозе цунами... Основываясь на предварительных данных о землетрясении, опасные волны цунами возможны на побережье (на расстоянии) до 300 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении.