Рядом с очагом землетрясения у берегов Индонезии объявили угрозу цунами

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии. Подземные толчки зафиксированы в 16.17 по времени UTC (19.17 мск). к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 62 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.