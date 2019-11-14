В Госдуме призвали сделать правила перевозки животных в транспорте гуманнее

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"... с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолёта, основываясь на принципах нравственности и гуманизма", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.