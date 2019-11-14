В Госдуме призвали сделать правила перевозки животных в транспорте гуманнее

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"... с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолёта, основываясь на принципах нравственности и гуманизма", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
13 ноября, 20:44Российские авиакомпании напомнили правила перевозки животных
Депутат в своём обращении напоминает о принятом ранее законе "Об ответственном обращении с животными", согласно которому признаётся, что животные способны испытывать эмоции и физические страдания, а также закрепляется ответственность за его судьбу за человеком.
Корниенко, представляющий в Госдуме Дальневосточные регионы, также отмечает, что для жителей этих субъектов РФ тема перевозки животных стоит особо остро из-за длительности перелетов.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". Эта история вызвала общественный резонанс.
13 ноября, 13:56У него просто кость пушистая