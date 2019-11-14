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РИА Новости

В Госдуме призвали сделать правила перевозки животных в транспорте гуманнее

19:56 14.11.2019 (обновлено: 20:21 14.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭрмитажный кот в переноске в котокафе "Республика кошек", в котором ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек в добрые руки
Эрмитажный кот в переноске в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Корниенко просит Минтранс сделать правила перевозки животных в транспорте более гуманными, соответствующее обращение парламентарий направил главе ведомства Евгению Дитриху.
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"... с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолёта, основываясь на принципах нравственности и гуманизма", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Кошка породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
13 ноября, 20:44
Российские авиакомпании напомнили правила перевозки животных
Депутат в своём обращении напоминает о принятом ранее законе "Об ответственном обращении с животными", согласно которому признаётся, что животные способны испытывать эмоции и физические страдания, а также закрепляется ответственность за его судьбу за человеком.
Корниенко, представляющий в Госдуме Дальневосточные регионы, также отмечает, что для жителей этих субъектов РФ тема перевозки животных стоит особо остро из-за длительности перелетов.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". Эта история вызвала общественный резонанс.
У него просто кость пушистая
13 ноября, 13:56
У него просто кость пушистая
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Министерство транспорта РФГосдума РФРоссияОбщество
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