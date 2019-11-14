Демократы еще не решили, объявлять ли импичмент Трампу, заявила Пелоси

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Демократы палаты представителей США еще не приняли решение об объявлении Демократы палаты представителей США еще не приняли решение об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу, это решиться в ходе расследования, заявила спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси

"Что касается расследования... то вчера был успешный день для выявления правды. Правды, которая исходит от людей, которых назначил президент", - сказала она журналистам на пресс-конференции.

По ее мнению, показания и.о. посла США на Украине Билла Тейлора и зампомощника госсекретаря Джорджа Кента стали доказательствами причастности Трампа к "взяточничеству". "Взятка заключается в задержке военной помощи в обмен на публичное заявление о поддельном расследовании в отношении выборов. Это взяточничество", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, станет ли обвинение во взяточничестве одной из статей, по которой Трампу будет объявлен импичмент, Пелоси сообщила, что этот вопрос не решен. "Мы еще не приняли решение выдвигать импичмент или нет, в этом суть расследования", - пояснила она.