Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T19:52Z
https://ria.ru/20191114/1560952100.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_d62fad7475873c7910f3378a4ace3d91.jpg
РИА Новости

Демократы еще не решили, объявлять ли импичмент Трампу, заявила Пелоси

19:52 14.11.2019
590
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Демократы палаты представителей США еще не приняли решение об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу, это решиться в ходе расследования, заявила спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
"Что касается расследования... то вчера был успешный день для выявления правды. Правды, которая исходит от людей, которых назначил президент", - сказала она журналистам на пресс-конференции.
По ее мнению, показания и.о. посла США на Украине Билла Тейлора и зампомощника госсекретаря Джорджа Кента стали доказательствами причастности Трампа к "взяточничеству". "Взятка заключается в задержке военной помощи в обмен на публичное заявление о поддельном расследовании в отношении выборов. Это взяточничество", - сказала она.
Отвечая на вопрос журналистов, станет ли обвинение во взяточничестве одной из статей, по которой Трампу будет объявлен импичмент, Пелоси сообщила, что этот вопрос не решен. "Мы еще не приняли решение выдвигать импичмент или нет, в этом суть расследования", - пояснила она.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:19
Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
1192002
Обсудить 1
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампВладимир ЗеленскийДемократическая партия СШАСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский и Туск обсудили реализацию "Северного потока – 2"
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия начала разбирательство против Британии
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин назвал причины беспорядков в Латинской Америке
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Ученые в лаборатории
Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни
Презентация выставки Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель
Ученые оценили, насколько в Европе был распространен внебрачный секс
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Лидеры БРИКС призвали решать проблему Корейского полуострова мирным путем
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Мужчину, открывшего огонь в школе в Калифорнии, задержали
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
ООН направила в Боливию своего представителя для мирного урегулирования
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала задержание двух российских моряков в Греции
Здание Государственной Думы РФ
Глава комиссии Госдумы не поедет в Германию для диалога с Deutsche Welle
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал новый иск "Нафтогаза" к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес назвал условие возвращения в Боливию
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
Лента новостейМолния