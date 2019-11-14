Лидеры БРИКС призвали согласовать конвенцию по борьбе с терроризмом

"Мы настоятельно призываем к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН в соответствии с нормами международного права, признаем ведущую роль государств и их компетентных органов в предотвращении терроризма и борьбе с ним и убеждены, что для эффективной борьбы с терроризмом необходим комплексный подход. Мы напоминаем об обязательстве всех государств предотвращать финансирование террористических сетей и террористических актов, в том числе с их территории", - сообщается в документе.

Лидеры стран также призвали к "скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию ООН". "Мы подчеркиваем важность предупреждения и пресечения финансирования терроризма и выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, и в этой связи приветствуем принятие резолюции 2462 (2019) Совета Безопасности Организации. В ответ на угрозы химического и биологического терроризма мы подчеркиваем необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по разоружению", - отмечается в декларации.