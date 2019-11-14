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РИА Новости

Лидеры БРИКС призвали согласовать конвенцию по борьбе с терроризмом

19:49 14.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры БРИКС призывают к скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом, ее принятию ООН, говорится в декларации, принятой по итогам XI саммита глав государств объединения, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы настоятельно призываем к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН в соответствии с нормами международного права, признаем ведущую роль государств и их компетентных органов в предотвращении терроризма и борьбе с ним и убеждены, что для эффективной борьбы с терроризмом необходим комплексный подход. Мы напоминаем об обязательстве всех государств предотвращать финансирование террористических сетей и террористических актов, в том числе с их территории", - сообщается в документе.
Лидеры стран также призвали к "скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию ООН". "Мы подчеркиваем важность предупреждения и пресечения финансирования терроризма и выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, и в этой связи приветствуем принятие резолюции 2462 (2019) Совета Безопасности Организации. В ответ на угрозы химического и биологического терроризма мы подчеркиваем необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по разоружению", - отмечается в декларации.
Президент РФ Владимир Путин
12 ноября, 23:03
Путин ратифицировал доппротокол к конвенции о предупреждении терроризма
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