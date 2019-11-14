Умерла пианистка Наталия Домская

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская умерла в возрасте 65 лет.
"Скончалась пианистка и концертмейстер Наталия Домская, которая работала в театре с 1980 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
Концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская
Причина смерти не называется. Представители театра выразили искренние соболезнования родным и близким пианистки. О дате и времени прощания сообщат позднее.
Домская участвовала в постановке таких оперных спектаклей, как "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". Концертмейстер также отвечала за подготовку опер "Огненный ангел", "Очарованный странник" и "Царь Эдип". Кроме того, она создала фортепианное переложение оперы "Борис Годунов" по рукописям Мусоргского.