Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо. Об этом сообщает портал MedicalXpress

Ученые провели клеточных анализ у супердолгожителей — добровольцев, преодолевших 110-летний рубеж — и людей в возрасте 50-80 лет. Выяснилось, что у первой группы количество иммунных клеток было выше почти в полтора раза. При этом у них обнаружили избыток цитотоксических T-лимфоцитов, атакующих опухоли и клетки, пораженные внутриклеточными паразитами, к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий.

Исследователи отмечают, что обычно цитотоксическими оказываются клетки с маркерами CD8, но в данном случае это были CD4-положительные Т-лифоциты. У более молодых участников эксперимента количество Т-клеток с CD4 было относительно мало. Именно благодаря таким CD4 T-лимфоцитам, которые у обычных людей встречаются достаточно редко, организм супердолгожителей поддерживает иммунитет и борется с злокачественными опухолями.