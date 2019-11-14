Лидеры БРИКС выразили приверженность принципу суверенного равенства стран

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность принципам добросовестности, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела любого государства и обязанности сотрудничать в соответствии с Уставом ООН. Выполнение этих принципов исключает введение принудительных мер, не основанных на нормах международного права", - говорится в декларации.

Также подчеркивается, что лидеры подтверждают свою твердую приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также общей цели формирования мирного, стабильного и процветающего мира.

Кроме того, в декларации выражается беспокойство лидеров стран БРИКС в связи с сохраняющимися угрозами миру и безопасности. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с сохраняющимися угрозами для международного мира и безопасности и обязуемся работать над обеспечением устойчивого мира для всех в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и всеми применимыми обязательствами", - говорится в документе.