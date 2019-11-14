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РИА Новости

Лидеры БРИКС выразили приверженность принципу суверенного равенства стран

19:40 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. БРИКС привержена принципам суверенного равенства стран, невмешательства во внутренние дела любого государства, говорится в декларации, принятой по итогам XI саммита глав государств объединения, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность принципам добросовестности, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела любого государства и обязанности сотрудничать в соответствии с Уставом ООН. Выполнение этих принципов исключает введение принудительных мер, не основанных на нормах международного права", - говорится в декларации.
Также подчеркивается, что лидеры подтверждают свою твердую приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также общей цели формирования мирного, стабильного и процветающего мира.
Кроме того, в декларации выражается беспокойство лидеров стран БРИКС в связи с сохраняющимися угрозами миру и безопасности. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с сохраняющимися угрозами для международного мира и безопасности и обязуемся работать над обеспечением устойчивого мира для всех в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и всеми применимыми обязательствами", - говорится в документе.
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