В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.
Согласно информации издания Los Angeles Times, которое ссылается на полицию, стрелявший – на вид 15-летний подросток в черной одежде. Он пока не задержан. Преступление было совершено на территории кампуса.
Обстоятельства стрельбы и состояние пострадавших уточняются.