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РИА Новости

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

19:39 14.11.2019 (обновлено: 19:41 14.11.2019)
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© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США
© AP Photo / LM Otero
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.
Согласно информации издания Los Angeles Times, которое ссылается на полицию, стрелявший – на вид 15-летний подросток в черной одежде. Он пока не задержан. Преступление было совершено на территории кампуса.
Обстоятельства стрельбы и состояние пострадавших уточняются.
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