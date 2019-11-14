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РИА Новости

Австралийская модель узнала о беременности в момент родов

19:35 14.11.2019 (обновлено: 20:12 14.11.2019)
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© Фото : инстаграм Erin LangmaidМодель Эрин Лангмейд
Модель Эрин Лангмейд
© Фото : инстаграм Erin Langmaid
Модель Эрин Лангмейд. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Австралийская модель Эрин Лангмейд узнала о том, что ждет ребенка, на 37-й неделе беременности, когда ей внезапно стало плохо в ванной комнате. Об этом сообщает телеканал 7news.
У 23-летней девушки не вырос живот, она не чувствовала недомоганий и вела обычный образ жизни, не переставая работать. Кроме того, Эрин регулярно принимала противозачаточные таблетки.
"Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно! — рассказала девушка. — Теперь мы учимся быть родителями".
В момент родов Эрин была в ванной. Она почувствовала себя плохо, закричала. И за считанные секунды родила девочку. На крики к девушке прибежал ее молодой человек, он вызвал скорую помощь. Как позже выяснилось, у ребенка были проблемы с дыханием, и вовремя приехавшие врачи спасли новорожденную. Сейчас девочке, которую назвали Айла, ничего не угрожает.
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Врачи отметили, что у Эрин случилась скрытая беременность. Она встречается в одном случае из нескольких тысяч.
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Эрин ЛангмейдАвстралияВ мире
Популярные комментарии
А задержка в девять месяцев ей ни о чём не сказала?
14 ноября, 19:38
Svinka Ontherun
5101000
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