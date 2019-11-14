Австралийская модель узнала о беременности в момент родов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Австралийская модель Австралийская модель Эрин Лангмейд узнала о том, что ждет ребенка, на 37-й неделе беременности, когда ей внезапно стало плохо в ванной комнате. Об этом сообщает телеканал 7news

У 23-летней девушки не вырос живот, она не чувствовала недомоганий и вела обычный образ жизни, не переставая работать. Кроме того, Эрин регулярно принимала противозачаточные таблетки.

"Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно! — рассказала девушка. — Теперь мы учимся быть родителями".

В момент родов Эрин была в ванной. Она почувствовала себя плохо, закричала. И за считанные секунды родила девочку. На крики к девушке прибежал ее молодой человек, он вызвал скорую помощь. Как позже выяснилось, у ребенка были проблемы с дыханием, и вовремя приехавшие врачи спасли новорожденную. Сейчас девочке, которую назвали Айла, ничего не угрожает.