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РИА Новости

Мединский рассказал, что нужно для окупаемости российских фильмов

19:29 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Российская киноиндустрия конкурентоспособна, но без выхода на внешний рынок фильмы вряд ли могут окупаться, такое мнение в ходе дискуссии в рамках культурного форума выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, тема которого обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации", открывается в четверг и продлится до 16 ноября.
"У нас вполне креативная конкурентоспособная индустрия. Мы делаем очень качественное кино с технической точки зрения... Вне всякого сомнения, у нас нет большого внутреннего рынка, он меньше, чем в СССР, и численно, и финансово. У нас со времен СССР недостаточно налажена продажа за рубеж. Поэтому мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если он будет ориентирован только на внутренний рынок. Мы должны выходить на внешний рынок, захватывать внешние рынки", - сказал Мединский.
Он отметил, что государство готово помогать бизнесу для выхода на зарубежные рынки, поскольку в этом заключен не только экономический, но и политический интерес.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
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Главной площадкой форума вновь станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка будет работать в Российском этнографическом музее. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссия
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