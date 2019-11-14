Мединский рассказал, что нужно для окупаемости российских фильмов

"У нас вполне креативная конкурентоспособная индустрия. Мы делаем очень качественное кино с технической точки зрения... Вне всякого сомнения, у нас нет большого внутреннего рынка, он меньше, чем в СССР, и численно, и финансово. У нас со времен СССР недостаточно налажена продажа за рубеж. Поэтому мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если он будет ориентирован только на внутренний рынок. Мы должны выходить на внешний рынок, захватывать внешние рынки", - сказал Мединский.