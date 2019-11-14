Путин назвал сроки открытия российского отделения Банка БРИКС в Москве

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Открытие российского отделения Нового банка развития Открытие российского отделения Нового банка развития БРИКС в Москве ожидается в начале 2020 года, заявил президент РФ Владимир Путин

"Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия его офиса в Москве уже в первой половине 2020 года", - сказал он на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.

Путин также добавил, что считает полезной идею расширить число региональных отделений Нового банка развития, и отметил успешный опыт функционирования африканского регионального центра в Йоханнесбурге.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.