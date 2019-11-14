Суды продлили арест всем фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

"Суды рассмотрели ходатайства органов следствия, которые были поддержаны представителями прокуратуры, и продлили сроки содержания под стражей 28 фигурантам уголовного дела на три месяца", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Октябрьский районный суд Пензы продлил арест 20 фигурантам до 14 февраля, а Железнодорожный районный суд города продлил срок заключения пятерым обвиняемым также до 14 февраля, а еще троим - до 13 февраля.