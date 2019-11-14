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РИА Новости

Суды продлили арест всем фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

19:17 14.11.2019
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 14 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суды в Пензе продлили срок ареста до февраля 2020 года всем 28 фигурантам уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке по трем статьям УК РФ расследует центральный аппарат СК. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
"Суды рассмотрели ходатайства органов следствия, которые были поддержаны представителями прокуратуры, и продлили сроки содержания под стражей 28 фигурантам уголовного дела на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Октябрьский районный суд Пензы продлил арест 20 фигурантам до 14 февраля, а Железнодорожный районный суд города продлил срок заключения пятерым обвиняемым также до 14 февраля, а еще троим - до 13 февраля.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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