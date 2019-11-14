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РИА Наука
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РИА Новости

Ученые оценили, насколько в Европе был распространен внебрачный секс

19:16 14.11.2019 (обновлено: 19:18 14.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель"
Презентация выставки Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые на основе анализа ДНК смогли составить картину того, насколько были распространены внебрачные связи в Европе в последние 500 лет. Оказалось, что это сильно зависело от того, к какому социально-экономическому классу принадлежали люди. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
В наши дни вопрос отцовства легко решается в помощью теста ДНК. Ученые из Лёвенского католического университета в Бельгии решили использовать современные генетические методы для того чтобы понять, насколько часто в средневековых семьях Западной Европы рождались внебрачные дети.
Исследование охватывало период в пять столетий, в течение которого происходили существенные изменения в социальной сфере жизни человека, включая быструю урбанизацию, сопровождавшую промышленную революцию 19-го века в Западной Европе.
"Конечно, рождение внебрачных детей, особенно из-за супружеской измены, является популярной темой в сплетнях, шутках, сериалах и литературе", — приводятся в пресс-релизе издательского дома CellPressслова первого автора исследования Маартена Лармюсо (Maarten Larmuseau). — Но научные знания об этом явлении, особенно в отношении прошлого, все еще сильно ограничены".
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В исследовании приняли участие 513 пар современных взрослых мужчин, живущих в Бельгии и Нидерландах, которые, на основании генеалогических данных, имели общего предка по отцовской линии. В случае если в цепочке предков отсутствовали внебрачные дети, мужчины в паре должны быть носителями одной и той же Y-хромосомы. Если Y-хромосомы различались, ученые фиксировали факт внебрачного отцовства.
Как и предполагалось, общее количество таких событий оказалось небольшим, составляя в среднем около 1 процента. Несмотря на религиозные различия между Бельгией и Нидерландами, в целом картина в этих двух странах была одинаковой. Но показатели сильно различались в зависимости от социально-экономического кластера, к которому принадлежали люди, и размера поселения.
Уровень внебрачного отцовства среди фермеров, ремесленников и торговцев был намного ниже, чем среди рабочих-ткачей и представителей низших слоев — соответственно 1 и 4 процента. Наименьший показатель (0,5 процента) отмечен для землевладельцев среднего и высшего класса, максимальный — до 6 процентов — для деклассированных элементов, живущих в крупных городах.
"Наше исследование показывает, что вероятность того, что в вашей семейной истории будут иметь место случаи внебрачного отцовства, зависит от социальных обстоятельств ваших предков. Если они жили в городах и принадлежали к низким социально-экономическим классам, то шансы на то, что такие события имели место, намного выше, чем если ваши предки были фермерами", — отмечает Маартен Лармюсо.
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