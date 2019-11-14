Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

"Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта - рубль - полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.