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РИА Новости

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

19:14 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. В России устойчивая макроэкономическая ситуация, рубль свободно конвертируется, и его можно активнее использовать для расчетов между странами БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта - рубль - полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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Саммит БРИКС в БразилииБРИКСВладимир ПутинРоссияЭкономика
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