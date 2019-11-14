Глава комиссии Госдумы не поедет в Германию для диалога с Deutsche Welle

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава думской комиссии по расследованию случаев вмешательства в дела России Глава думской комиссии по расследованию случаев вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что не намерен ехать в Германию для диалога с Deutsche Welle

Ранее депутат от "Справедливой России" Николай Рыжак сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы провели встречу с генеральным директором немецкого медаихолдинга Deutsche Welle Петером Лимбургом. По словам Рыжака, переговоры прошли в конструктивной обстановке. Как заявил позднее журналистам еще один участник встречи вице-спикер ГД Петр Толстой, диалог парламентарии "намерены продолжить в Берлине".

"Нет, не поеду я в Германию. Они у нас нарушали закон, я туда не поеду. Это идея не моя, не я ее озвучивал, я не собираюсь ехать в Германию", - ответил Пискарев на соответствующий вопрос журналистов.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. Так он прокомментировал инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг, за публикацию неоднозначного твита перед акциями протеста в Москве. По словам министра, представители Deutsche Welle проводили встречу в МИД РФ и признали, что "это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве".