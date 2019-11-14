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РИА Новости

Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций

19:03 14.11.2019 (обновлено: 19:06 14.11.2019)
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© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hopeКэрол Феннер и Луна Феннер в России
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hope
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мама девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар из США удалять огромную родинку на все лицо, рассказала телеканалу "360" об итогах двух операций в России.
"Во время первой операции доктор убрал невус, а во время второй попытался сделать кожу Луны более мягкой, работал над ее текстурой. И также немного поработал над зоной вокруг глаз", — объяснила "360" мама девочки Кэрол Феннер.
По словам женщины, она пока не может говорить о результатах, потому что со лба ребенка еще не сняли защитную повязку, а окончательные результаты станут ясны примерно через полгода. Но Кэрол призналась, что смогла увидеть прооперированный участок из-за слезающей повязки.
"Я уже видела небольшой белый кусочек! Мы также надеемся, что рубцевание пройдет хорошо", — рассказала она.
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Пока врачи вынуждены сделать паузу в лечении. По словам женщины, на ногах у Луны нашли несколько опасных невусов, которые приходится постоянно убирать. В следующем месяце семья на время вернется домой во Флориду увидеться с отцом девочки и переждать холода в России, после чего Кэрол и Луна собираются приехать в Краснодар еще на полгода.
"Однако это зависит от того, дадут ли нам визу на более длительный срок. Визу дают только на три месяца, так что когда мы приедем сюда в январе, я свяжусь с посольством, чтобы понять, сможем ли мы получить продление", — поделилась мама девочки.
Женщина призналась, что ей очень тяжело из-за отсутствия знакомых, постоянных процедур и непривычной погоды, но ее дочь не унывает.
"Луна очень активный ребенок! На прошлой неделе доктор сделал ей шесть уколов анестезии в место, где у нее был невус, а она вышла из комнаты смеясь!" — рассказала Кэрол.
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Кэрол ФеннерЛуна ФеннерЗдоровьеКраснодарРоссияСШАОбществоВ мире
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vyachnick Новиков
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