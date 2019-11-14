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РИА Новости

Вопрос об аресте обвиняемого в угрозах судье решат в закрытом режиме

19:01 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом следователь по делу попросил суд в начале судебного заседания.
"Ваша честь, прошу провести заседание в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности. Данные обстоятельства обусловлены интересами участников судебного процесса и их родственников, а также сохранением тайны следствия", - заявил он. Его позицию поддержала адвокат обвиняемого Валентина Дублина.
Судья Артур Карпов удовлетворил прошение и попросил слушателей удалиться.
В среду Ерзунову было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи (часть 1 статьи 296 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
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Как ранее сообщал журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил комментарий к одной из записей в Twitter про судью Криворучко, в котором СК увидел угрозу судье. Пост, а за ним и сообщение Ерзунова, разместил у себя на странице товарищ Ерзунова Сергей Половец.
Сначала правоохранители задержали Половца, который согласился с обвинением, дал признательные показания и "изобличил Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщал СК. Вскоре Ерзунов был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу, Половца же отпустили под подписку о невыезде.
Кроме того, в среду Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова. Ему было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ) и грозит до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его". Адвокат Мансур Гильманов подтвердил журналистам, что его подзащитного обвиняют в публичных призывах сжечь судью Тверского суда Москвы.
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Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
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Дело Павла УстиноваАлексей КриворучкоСледственный комитет РФМосковский городской судПроисшествия
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