Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.

Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.

Страны БРИКС: цифры и факты Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.

По его словам, это не только повысило бы вес валют государств-участниц объединения в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах.