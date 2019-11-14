Медведев выступил за отказ от пластиковой тары

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
Во время встречи с активистами всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", которые собрались в Центральном штабе МГЕР на слет по случаю 14-летия организации, Медведеву рассказали, что планируют бороться с пластиком. Одна из активисток сказала, что ждет поддержки правительства в этом вопросе.
"Не могу с вами не согласиться, что экология — это не только государственное решение, а также отношение конкретного человека", — сказал Медведев.
При этом он отметил, что в последние годы произошел "взрыв использования пластика".
"Продуктов из пластика накопилось огромное количество и на суше, и, к сожалению, в море. Это мина для развития на столетие вперед", — заявил премьер-министр.
Он указал, что постепенно нужно двигаться к тому, чтобы менять систему упаковки продукции.
"Скажу честно, что это невозможно сделать по росчерку пера. Например, с завтрашнего дня пластиковую тару запрещаем. И что дальше?" — указал Медведев.
Он добавил, что двигаться в этом направлении надо.
"Это могут быть и различного рода виды бумаги, упаковка, которая подлежит полной утилизации. Или надо создавать производства, которые будут потреблять пластик в полном объеме. Это сделать не очень просто, но делать шаги в этом направлении надо", — подытожил премьер.