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РИА Новости

Медведев выступил за отказ от пластиковой тары

18:38 14.11.2019 (обновлено: 21:02 14.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
Во время встречи с активистами всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", которые собрались в Центральном штабе МГЕР на слет по случаю 14-летия организации, Медведеву рассказали, что планируют бороться с пластиком. Одна из активисток сказала, что ждет поддержки правительства в этом вопросе.

"Не могу с вами не согласиться, что экология — это не только государственное решение, а также отношение конкретного человека", — сказал Медведев.

При этом он отметил, что в последние годы произошел "взрыв использования пластика".
"Продуктов из пластика накопилось огромное количество и на суше, и, к сожалению, в море. Это мина для развития на столетие вперед", — заявил премьер-министр.
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Он указал, что постепенно нужно двигаться к тому, чтобы менять систему упаковки продукции.
"Скажу честно, что это невозможно сделать по росчерку пера. Например, с завтрашнего дня пластиковую тару запрещаем. И что дальше?" — указал Медведев.
Он добавил, что двигаться в этом направлении надо.
"Это могут быть и различного рода виды бумаги, упаковка, которая подлежит полной утилизации. Или надо создавать производства, которые будут потреблять пластик в полном объеме. Это сделать не очень просто, но делать шаги в этом направлении надо", — подытожил премьер.
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Дмитрий МедведевМолодая гвардия Единой РоссииЕдиная РоссияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо от пластиковой тары не отказываться , она все равно не куда не денется. надо учиться ее перерабатывать и повторно использовать
14 ноября, 20:56
РСРоман Славянский
2200005
....,, Надо создавать производства по переработке пластика,,. Опять бла-бла-бла. Так создавайте производства, заводы и т.д . В чём же дело то???
14 ноября, 20:27
Руслан Петров
1800000
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