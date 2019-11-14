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РИА Новости

Российских школьников научат защищать личную информацию в интернете

18:35 14.11.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевШкольники за компьютерами. Архивное фото
Школьники за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новые федеральные государственные образовательные стандарты для основного и среднего общего образования научат школьников защищать личную информацию и обеспечивать личную безопасность при использовании интернета и социальных сетей, заявила пресс-служба Министерства просвещения.
Ранее в четверг Минпросвещения опубликовало обновленные проекты ФГОС для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что в проектах усилен воспитательный компонент, а также ФГОС актуализируют и представляют современные подходы к обучению как в конкретных предметных областях и предметах, так и в рамках получения межпредметных знаний.
"В рамках предмета "Информатика" школьники получат знания информационной этики, права при работе с приложениями. Учащихся научат использовать средства защиты от вредоносного программного обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов Интернета, общении в социальных сетях, защищать личную информацию от несанкционированного доступа, использовать интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в разделе по литературе существенная роль отводится умению вести дискуссии о прочитанном, а изучение технологии дополнено модулем, посвященным робототехнике.
Кроме того, существенно изменены требования к изучению основ безопасности жизнедеятельности. Теперь блок по ОБЖ разделен на ряд тематических модулей, среди которых безопасность на транспорте, культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе, безопасность в общественных местах, безопасность в информационном пространстве, безопасность в природной среде.
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МинпросвещенияРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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