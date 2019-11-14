Российских школьников научат защищать личную информацию в интернете

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новые федеральные государственные образовательные стандарты для основного и среднего общего образования научат школьников защищать личную информацию и обеспечивать личную безопасность при использовании интернета и социальных сетей, заявила пресс-служба Новые федеральные государственные образовательные стандарты для основного и среднего общего образования научат школьников защищать личную информацию и обеспечивать личную безопасность при использовании интернета и социальных сетей, заявила пресс-служба Министерства просвещения

Ранее в четверг Минпросвещения опубликовало обновленные проекты ФГОС для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в проектах усилен воспитательный компонент, а также ФГОС актуализируют и представляют современные подходы к обучению как в конкретных предметных областях и предметах, так и в рамках получения межпредметных знаний.

"В рамках предмета "Информатика" школьники получат знания информационной этики, права при работе с приложениями. Учащихся научат использовать средства защиты от вредоносного программного обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов Интернета, общении в социальных сетях, защищать личную информацию от несанкционированного доступа, использовать интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в разделе по литературе существенная роль отводится умению вести дискуссии о прочитанном, а изучение технологии дополнено модулем, посвященным робототехнике.