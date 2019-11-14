Путин призвал укреплять системы обмена макроэкономической информацией БРИКС

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия во время своего председательства в БРИКС в 2020 году намерена содействовать укреплению действующей в рамках объединения структуры финансовых механизмов, в том числе системы обмена макроэкономической информацией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская сторона будет способствовать укреплению уже действующей в БРИКС структуры финансовых механизмов - нового Банка развития, пула условных валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией. Продолжим работать над созданием фонда облигаций БРИКС в национальных валютах", - заявил Путин на пленарном заседании БРИКС.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.