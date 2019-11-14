Путин призвал укреплять системы обмена макроэкономической информацией БРИКС

"Российская сторона будет способствовать укреплению уже действующей в БРИКС структуры финансовых механизмов - нового Банка развития, пула условных валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией. Продолжим работать над созданием фонда облигаций БРИКС в национальных валютах", - заявил Путин на пленарном заседании БРИКС.