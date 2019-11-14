Боливия выразит Мексике протест из-за заявлений Моралеса

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. И.о. президента Боливии И.о. президента Боливии Жанин Аньес в четверг осудила заявления бывшего президента Эво Моралеса и объявила, что МИД страны выразит протест властям Мексики, предоставившей экс-президенту убежище, сообщает издание Razon

По словам Аньес, Моралес "нарушает протоколы", существующие для тех, кому предоставлено убежище, потому что он "не должен делать публичных заявлений", которые к тому же "подстрекают народ".

"Мексика должна будет потребовать у господина Эво Моралеса соблюдать протоколы о предоставлении убежища и не подстрекать страну (к эскалации - ред.). Я считаю то, что он делает, совершенно позорным", - заявил Аньес и добавила, что "в связи с нарушением протокола" министр иностранных дел Керн Лонгарик подаст официальный протест правительству Мексики.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.