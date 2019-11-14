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РИА Новости

Боливия выразит Мексике протест из-за заявлений Моралеса

18:23 14.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsВременный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
Временный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. И.о. президента Боливии Жанин Аньес в четверг осудила заявления бывшего президента Эво Моралеса и объявила, что МИД страны выразит протест властям Мексики, предоставившей экс-президенту убежище, сообщает издание Razon.
По словам Аньес, Моралес "нарушает протоколы", существующие для тех, кому предоставлено убежище, потому что он "не должен делать публичных заявлений", которые к тому же "подстрекают народ".
"Мексика должна будет потребовать у господина Эво Моралеса соблюдать протоколы о предоставлении убежища и не подстрекать страну (к эскалации - ред.). Я считаю то, что он делает, совершенно позорным", - заявил Аньес и добавила, что "в связи с нарушением протокола" министр иностранных дел Керн Лонгарик подаст официальный протест правительству Мексики.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
Оппозиционный лидер Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
13 ноября, 11:07Сказано в эфире
"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
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