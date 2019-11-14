Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T19:16Z
https://ria.ru/20191114/1560948248.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/51/1560925119_0:145:3091:1884_1036x0_80_0_0_e4e92f7de93c1908aea280e7d56e050c.jpg
РИА Новости

Медведев поддержит инициативу отправлять в села группы для развития туризма

18:23 14.11.2019 (обновлено: 19:16 14.11.2019)
158
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву понравилась инициатива актива "Молодой гвардии "Единой России" направлять в села проектные группы для развития деревенского туризма.
Во время встречи с активистами "Молодой гвардии "Единой России", которые собрались в центральном штабе МГЕР на слет к 14-летию организации, Медведеву рассказали, что активисты готовы создать проектные группы, которые будут направляться в села для развития инфраструктуры и сельского туризма. "Но необходима поддержка Ростуризма", - сказал один из активистов.
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае
17 октября, 00:20Туризм
В Приморье для туристов откроют заброшенные корейские поселения
"Могу коротко сказать, что поддержу", - ответил Медведев.
Он добавил, что побывал в каждом регионе России и везде есть запрос на "региональный патриотизм". Премьер рассказал, что люди всегда готовы провести по своему населенному пункту и рассказать, что было ранее в тех или иных местах, какие происходили события.
"Желание помнить историю, учить детей этому есть везде. Поэтому, очевидно, что туризм может быть актуален не только для мировых туристических центров типа Петербурга, Москвы, Сочи, но и практически в любом населенном пункте. А деревенский туризм может быть очень интересен", - сказал Медведев.
Он отметил, что считает идею деревенского туризма очень продуктивной. "Вы подготовьте записку, что на ваш взгляд должно быть, чтобы развивать это направление внутреннего туризма. Вы это сформулируйте, а я дам поручение Ростуризму и министерству экономического развития", - заключил Медведев.
Общий вид поселка
9 сентября, 08:00
Будни поселка-призрака, где ходят медведи, а время остановилось в 90-х
240005
Обсудить 1
Новости - ТуризмТуризмМГЕРДмитрий МедведевРостуризмРоссияОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Медведев во время встречи с активистами Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
Медведев заявил о необходимости решать вопрос стажировки студентов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Медведев одобрил идею открыть инфопарки про нацпроекты по всей стране
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
Медведев объяснил, почему в оппозиции быть проще
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Временный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
Боливия выразит Мексике протест из-за заявлений Моралеса
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал укреплять системы обмена макроэкономической информацией БРИКС
Рига
КС Латвии признал законным запрет русского языка в частных школах
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин объяснил необходимость продления закона об особом статусе Донбасса
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил БРИКС выступить с осуждением нацизма
Школьники за компьютерами. Архивное фото
Российских школьников научат защищать личную информацию в интернете
Патриарх Кирилл освятил собор святых Жен-Мироносиц в Баку
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин призвал актуализировать стратегию экономического партнерства БРИКС
Автомобильное движение в Москве
ЦОДД предупредил автомобилистов о возможных вечерних пробках в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Медведев выступил за отказ от пластиковой тары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
Лента новостейМолния