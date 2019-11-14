Медведев поддержит инициативу отправлять в села группы для развития туризма

Во время встречи с активистами "Молодой гвардии "Единой России", которые собрались в центральном штабе МГЕР на слет к 14-летию организации, Медведеву рассказали, что активисты готовы создать проектные группы, которые будут направляться в села для развития инфраструктуры и сельского туризма. "Но необходима поддержка Ростуризма", - сказал один из активистов.

"Могу коротко сказать, что поддержу", - ответил Медведев.

Он добавил, что побывал в каждом регионе России и везде есть запрос на "региональный патриотизм". Премьер рассказал, что люди всегда готовы провести по своему населенному пункту и рассказать, что было ранее в тех или иных местах, какие происходили события.

"Желание помнить историю, учить детей этому есть везде. Поэтому, очевидно, что туризм может быть актуален не только для мировых туристических центров типа Петербурга, Москвы, Сочи, но и практически в любом населенном пункте. А деревенский туризм может быть очень интересен", - сказал Медведев.