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РИА Новости

ФАС: правкомиссия одобрила сделку Fortum и Uniper с отлагательным условием

18:18 14.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по покупке финской Fortum 20,5% в немецкой Uniper с отлагательным условием, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев по итогам заседания правкомиссии.
Сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного. Такой актив по российскому законодательству не может принадлежать Fortum, поскольку ее контролирующим акционером является иностранное государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах.
"Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием", - сказал Артемьев, пояснив, что фактически Fortum получит контроль на Uniper после вступления в силу законодательных изменений или отчуждения водоканала. Он пояснил, что подготовлены поправки в закон: если стоимость актива, который мешает одобрению, ниже 1%, то сделку можно будет проводить. "Сама сделка может быть проведена сейчас, но вступит в силу в свои права и получит контроль фактический над всей компанией только тогда, когда закон вступит в силу, который сейчас подготовлен", - пояснил глава ФАС.
"Либо они сами договорятся с акционерами, которые существуют сегодня, о том, чтобы совместным голосованием на совете директоров принять решение об отчуждении соответствующего водоканала. Они могут продать на аутсорсинг компаниям, которые специализируются на водопроводном хозяйстве", - добавил Артемьев.
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В октябре Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает более чем до 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США.
Артемьев ранее выражал надежду, что до конца года могут быть приняты законодательные поправки, которые позволят одобрить сделку Uniper и Fortum. По его словам, таким образом можно решить вопрос и с водоканалом, и с лабораторией. Также в октябре глава российской "Фортум" Александр Чуваев говорил, что при одобрении сделки компания возьмет на себя обязательство избавиться от этих видов деятельности в определенный срок.
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ТеплоснабжениеUniperФедеральная антимонопольная служба РФФортумИгорь Артемьев
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