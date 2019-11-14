Медведев объяснил, почему в оппозиции быть проще

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В эпоху мощной политической конкуренции проще находиться в оппозиции и критиковать все, что делается, но главное - не растерять доверие людей и вести себя честно, не увиливая от вопросов, которые ставятся, заявил премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы с вами живем в эпоху очень сложных политических сражений, естественно, живем в эпоху мощной политической конкуренции. Очевидно, что с каждым годом эта конкуренция будет только усиливаться", - сказал Медведев на встрече с активом общественной организации "Молодая гвардия" партии "Единая Россия".
По его словам, "понятно, что в оппозиции всегда быть проще, критиковать всегда проще". "Это банальность, но это именно так", - отметил Медведев.
Он подчеркнул, что легче оценить все, что делается как "неправильное". "(Проще) сказать "да, все неправильно, это плохо у них получается, здесь они все неверно сделали, а вот этот вообще мерзавец и поэтому в такую политическую силу вступать неверно", - сказал Медведев.
При этом он отметил, что "Единой России" в условиях серьезной политической конкуренции в последние годы удалось остаться главной полсилой, получить большинство в органах власти. Это, по словам Медведева, свидетельствует о доверии людей. "Если мы с вами будем хорошо работать, мы это доверие не растеряем", - сказал он.
Лидер "Единой России" отметил, что представители "Молодой гвардии" опытные и понимают, "как нужно себя вести для того, чтобы люди доверяли" их политической силе. "Надо честно себя вести и честно отвечать на те вопросы, которые задаются, трудиться честно, стараться добиваться результата, насколько бы сложным этот результат не был. Ни в коем случае не увиливать ни от каких вопросов, находиться в прямой коммуникации с людьми", - сказал премьер.