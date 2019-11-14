Путин призвал актуализировать стратегию экономического партнерства БРИКС

"Российское председательство намерено предложить странам "пятерки" совместно провести работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии партнерства БРИКС в торговле и инвестициях. Реализация этой стратегии действительно оказала положительное влияние на экономическое сотрудничество участников БРИКС по многим направлениям. Но сейчас требуется обновить и модернизировать этот документ, поставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации в БРИКС на очередной пятилетний период до 2025 года", - заявил Путин на пленарном заседании БРИКС.