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РИА Новости

Путин призвал актуализировать стратегию экономического партнерства БРИКС

18:08 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Стратегия экономического партнерства БРИКС, принятая на саммите в 2015 году, нуждается в актуализации, нужно ставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации между странами объединения на очередной пятилетний период, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российское председательство намерено предложить странам "пятерки" совместно провести работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии партнерства БРИКС в торговле и инвестициях. Реализация этой стратегии действительно оказала положительное влияние на экономическое сотрудничество участников БРИКС по многим направлениям. Но сейчас требуется обновить и модернизировать этот документ, поставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации в БРИКС на очередной пятилетний период до 2025 года", - заявил Путин на пленарном заседании БРИКС.
По его словам, главная цель в данном случае заключается в том, чтобы "взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни".
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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